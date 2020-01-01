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Maskeli hırsızlar güvenlik kamerasında
NİĞDE’de maske takıp hırsızlık için bir bağ evine giren 2 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin eve girdiği anlar, kameraya yansıdı. Niğde İl Jandarma ekipleri Bor ilçesinde bir bağ evinde yaşanan hırsızlık...
GÜVENLİK 01.01.2020, 14:39
NİĞDE’de maske takıp hırsızlık için bir bağ evine giren 2 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin eve girdiği anlar, kameraya yansıdı.
Niğde İl Jandarma ekipleri Bor ilçesinde bir bağ evinde yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin A.U. ve S.D. olduğu belirlendi. Şüpheliler, jandarma tarafından gözaltına alındı.
İki şüphelinin maske takıp bağ evine girdiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.
Niğde İl Jandarma ekipleri Bor ilçesinde bir bağ evinde yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin A.U. ve S.D. olduğu belirlendi. Şüpheliler, jandarma tarafından gözaltına alındı.
İki şüphelinin maske takıp bağ evine girdiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.
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