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Maskeli gaspçıya 23 yıl hapis
KAYSERİ'de memur Ü.A. (52) isimli kadının evine maske ile girip 950 TL'sini gasp ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan işçi Adnan Y. (38), 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olay, geçen Temmuz ayında merkez Melikgazi İlçesi Osman Kavuncu...
GÜVENLİK 15.11.2019, 13:39
KAYSERİ'de memur Ü.A. (52) isimli kadının evine maske ile girip 950 TL'sini gasp ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan işçi Adnan Y. (38), 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, geçen Temmuz ayında merkez Melikgazi İlçesi Osman Kavuncu Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Adnan Y., yalnız yaşayan Ü.A. isimli kadının oturduğu eve giderek kapı zilini çaldı. Kendisini doğalgaz tamircisi olarak tanıttığı ileri sürülen Adnan Y., ev sahibi Ü.A.'nın "Bu saatte doğalgazcı olmaz" demesi üzerine kapı kilidiyle oynayarak, yüzünde maske ile zorla eve girdi. Ü.A.'yı, bıçakla yaraladığı ve tehdit ettiği ileri sürülen Adnan Y., evdeki 950 TL'yi alarak kaçtı. Kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan Adnan Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.
23 YIL HAPİS
Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesince 'kasten yaralama', 'hürriyeti yoksun kılma' ve 'yağma' suçlarından açılan davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Adnan Y. ile şikâyetçi Ü.A. hazır bulundu. Mahkeme heyeti sanık Adnan Y.'yi, 'yağma' suçundan 14 yıl, 'kasten yaralama' suçundan 5 yıl, 'hürriyeti yoksun kılma' suçundan da 4 yıl olmak üzere toplam 23 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Olay, geçen Temmuz ayında merkez Melikgazi İlçesi Osman Kavuncu Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Adnan Y., yalnız yaşayan Ü.A. isimli kadının oturduğu eve giderek kapı zilini çaldı. Kendisini doğalgaz tamircisi olarak tanıttığı ileri sürülen Adnan Y., ev sahibi Ü.A.'nın "Bu saatte doğalgazcı olmaz" demesi üzerine kapı kilidiyle oynayarak, yüzünde maske ile zorla eve girdi. Ü.A.'yı, bıçakla yaraladığı ve tehdit ettiği ileri sürülen Adnan Y., evdeki 950 TL'yi alarak kaçtı. Kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan Adnan Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.
23 YIL HAPİS
Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesince 'kasten yaralama', 'hürriyeti yoksun kılma' ve 'yağma' suçlarından açılan davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Adnan Y. ile şikâyetçi Ü.A. hazır bulundu. Mahkeme heyeti sanık Adnan Y.'yi, 'yağma' suçundan 14 yıl, 'kasten yaralama' suçundan 5 yıl, 'hürriyeti yoksun kılma' suçundan da 4 yıl olmak üzere toplam 23 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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