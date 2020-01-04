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Maskeli gaspçılar anne ve kızının ellerini bağlayıp, paralarını aldılar
KASTAMONU'nun Bük köyünde maskeli 2 kişi, gece pencere camını kırarak girdikleri evde Sevim Yüksel (80) ve kızının ellerini bağlayıp, 800 TL parayı alarak kayıplara karıştı. Olay, gece saatlerinde Sevim Yüksel'in evinde meydana geldi....
GÜVENLİK 04.01.2020, 15:22
KASTAMONU'nun Bük köyünde maskeli 2 kişi, gece pencere camını kırarak girdikleri evde Sevim Yüksel (80) ve kızının ellerini bağlayıp, 800 TL parayı alarak kayıplara karıştı.
Olay, gece saatlerinde Sevim Yüksel'in evinde meydana geldi. Kimliği belirsiz maskeli 2 kişi, tek katlı evin pencere camını kırarak içeriye girdi. Şüpheliler, Sevim Yüksel ile misafirliğe gelen kızının ellerini bağlayıp, 800 TL parayı alarak kaçtı. Daha sonra kendi çabaları ile ellerini çözen Yüksel ve kızı, jandarmaya haber verdi. Gelen jandarma ekipleri evde ve çevresinde inceleme yaptı, parmak izi aradı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, gece saatlerinde Sevim Yüksel'in evinde meydana geldi. Kimliği belirsiz maskeli 2 kişi, tek katlı evin pencere camını kırarak içeriye girdi. Şüpheliler, Sevim Yüksel ile misafirliğe gelen kızının ellerini bağlayıp, 800 TL parayı alarak kaçtı. Daha sonra kendi çabaları ile ellerini çözen Yüksel ve kızı, jandarmaya haber verdi. Gelen jandarma ekipleri evde ve çevresinde inceleme yaptı, parmak izi aradı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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