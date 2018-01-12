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'Maskeli dörtler', soygun girişiminden 3 gün sonra yakalandı

Yasin DALKILIÇ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, otomobil çalan yüzleri maskeli 4 soyguncu, kurusıkı tabancayla marketi soymaya kalkıştı. Çıkan kargaşanın ardından paniğe kapılıp kaçan 4 şüpheli, olaydan 3 gün sonra polis tarafından...

'Maskeli dörtler', soygun girişiminden 3 gün sonra yakalandı

Yasin DALKILIÇ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, otomobil çalan yüzleri maskeli 4 soyguncu, kurusıkı tabancayla marketi soymaya kalkıştı. Çıkan kargaşanın ardından paniğe kapılıp kaçan 4 şüpheli, olaydan 3 gün sonra polis tarafından yakalandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, alışveriş yapan bir kişinin maskeli soyguncuları paspasla engellemeye çalışması dikkat çekti.
Olay, geçen pazartesi gecesi merkez Melikgazi ilçesine bağlı Konaklar Mahallesi 470. Sokak'ta meydana geldi. Ellerinde tabanca olan, yüzleri maskeli 4 kişi, sahibinin kapatmak üzere olduğu  markete daldı. Müşterilerden uzaklaşmalarını isteyen 4 kişi, kasayı açmaya çalıştı. Bu sırada market içinde bulunan bir müşteri, eline aldığı paspası soyguncuların üzerine attı. Bunun üzerine maskeli 4 kişiden 1'i, market içinde silahını ateşledi. Marketteki kasayı da açamayan 4 kişi, çıkan kargaşa üzerine paniğe kapılıp, çalıntı otomobille olay yerinen uzaklaştı.
Olayın ardından çok sayıda polis, markete gelerek inceleme yaptı. Her yerde 4 şüpheliyi arayan polis ekipleri, dün gece sonuca ulaştı.  Şüpheliler C.P., Ş.Ş., M.K.Ş. ve S.T. olayda kullandıkları maske ve kurusıkı olduğu belirlenen tabancalarla yakalandı. Gasp Büro Amirliğinde sorguları tamamlanan 4 şüpheli, bu sabah adliyeye sevk edildi.

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