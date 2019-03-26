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Maskeli çelik kasa hırsızlığıyla ilgili 1 gözaltı

Davut CAN/İZMİR, () - İZMİR'in Çiğli ilçesinde, camını kırarak, girdikleri akaryakıt istasyonundan içinde 8 bin TL olan çelik kasayı çalan maskeli ve eldivenli 3 hırsızdan C.E., jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. A.T....

Maskeli çelik kasa hırsızlığıyla ilgili 1 gözaltı

Davut CAN/İZMİR, () - İZMİR'in Çiğli ilçesinde, camını kırarak, girdikleri akaryakıt istasyonundan içinde 8 bin TL olan çelik kasayı çalan maskeli ve eldivenli 3 hırsızdan C.E., jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. A.T. ve U.İ.Ö.'nün de yakalanması için jandarmanın çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. 
Barbaros Hayretin Paşa Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonundan, pazar günü saat 04.00 sıralarında, hırsızlık yapıldı. Tanınmamak ve parmak izi bırakmamak için maske ile eldiven kullanan 2 kişi, akaryakıt istasyonunun idari odasına, camları kırarak girdi. Güvenlik kameralarının yönünü değiştiren hırsızlar, içinde 8 bin TL olan çelik kasayı yanlarına alarak, bindikleri otomobille kaçtı. Hırsızlıkla ilgili soruşturma başlatan İzmir Jandarma Komutanlığı ekipleri, akaryakıt istasyonu ile çevresindeki güvenlik ve MOBESE kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden yola çıkan ekipler, hırsızlardan birinin C.E. olduğunu belirledi. Adresine düzenlenen operasyonla yakalanan C.E., gözaltına alınırken, A.T. ve U.İ.Ö.'nün yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

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