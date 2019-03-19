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Masaj salonlarından rüşvet alan biri emniyet amiri 3 polis tutuklandı

TEKİRDAĞ'da bir emniyet amiri ile 2 polis memuru, masaj salonlarının sahiplerinden rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alınıp, tutuklandı. Polislere rüşvet verdikleri iddia edilen 4 masaj salonu sahibi ise adli kontrol şartı getirilerek,...

Masaj salonlarından rüşvet alan biri emniyet amiri 3 polis tutuklandı
TEKİRDAĞ'da bir emniyet amiri ile 2 polis memuru, masaj salonlarının sahiplerinden rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alınıp, tutuklandı. Polislere rüşvet verdikleri iddia edilen 4 masaj salonu sahibi ise adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı. 
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Tekirdağ, Kırklareli ve Muğla'da faailiyet gösteren masaj salonları sahiplerinin, bazı kamu görevlilerine rüşvet verdikleri iddiaları üzerine araştırma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda kamu görevlilerine rüşvet verdikleri belirlenen masaj salonu sahipleri A.K., A.S., E.A., İ.G. Tekirdağ, Kırklareli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
OPERASYONDA İKİNCİ DALGA POLİSLERE GELDİ
Polis, operasyonun ikinci aşamasını ise rüşvet alan kamu görevlilerine yönelik gerçekleştirdi. Tekirdağ'da görevli emniyet amiri E.Ö. ile polis memurları M.C. ve M.B., masaj salonları sahiplerinden rüşvet aldıkları suçlamasıyla gözaltına alındı.
3 POLİS TUTUKLANDI
Şüpheli 3 polis ile 4 masaj salonu sahibi Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden emniyet amiri E.Ö. ile polis memurları M.C. ve M.B. nöbetçi mahkemece tutuklanırken, masaj salonu sahipleri adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı. 

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