Marmaris’te Ukraynalı turistin şüpheli ölümü 

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), ()- MUĞLA’nın Marmaris ilçesinin kırsal Yalancı Boğaz Mevkii’ndeki ormanlık yolda 60 yaşındaki Ukraynalı Anatolii Stoianov ölü olarak bulundu. Vücudunda darp ve kesici alet izine rastlanılmayan turistin cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Marmaris merkeze 18 kilometre uzaklıktaki kırsalındaki Yalancı Boğaz Mevkii Cennet Adası ormanlık alanda yerde hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler çevre güvenliği aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yerde yatan kişinin öldüğünü belirledi. Marmaris Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırılan cenazenin 60 yaşındaki Ukrayna uyruklu Anatolii Stoianov’a ait olduğu belirlendi. Turistin üzerinde yapılan ilk incelemede vücudunda darp, kurşun ve kesici alet izine rastlanılmazken, Stoianov'un cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma tarafından, Ukrayna Marmaris Fahri Konsolosluğu’na bilgi verilerek yakınlarına ulaşılması talep edildi. Jandarma şüpheli ölüm ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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