Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
THY'nin Brüksel'den İstanbul'a gelen uçağı acil durum deklere etti
THY uçağı acil durum deklere...
Türkiye'nin 2018 yılı hava kirliliği raporu açıklandı
Türkiye'nin 2018 yılı hava kirliliği...
Kılıçdaroğlu'na, Bakan Soylu'ya hakaretten fezleke
Kılıçdaroğlu'na, Bakan Soylu'ya hakaretten fezleke
Üniversite de yangın, Öğrenciler korkulu anlar yaşadı
Üniversite de yangın, Öğrenciler korkulu...

Marmaris’te otelde 900 şişe sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltıda

MUĞLA’nın Marmaris ilçesinde sahte içki üretimi yapılan apart otele düzenlenen operasyonda 900 şişe sahte içki ve 500 litre içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirildi, otel işletmecisi E.H. (40) gözaltına alındı. Muğla Kaçakçılık...

Marmaris’te otelde 900 şişe sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltıda
MUĞLA’nın Marmaris ilçesinde sahte içki üretimi yapılan apart otele düzenlenen operasyonda 900 şişe sahte içki ve 500 litre içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirildi, otel işletmecisi E.H. (40) gözaltına alındı.
Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, İçmeler Mahallesi’nde apart otelde sahte içki yapıldığı ihbarı üzerine hareket geçti. Kapalı olan apart otele düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda zemin kattaki erzak deposunda farklı markalarla etiketlenmiş 900 şişe viski, vodka ve cin, 500 litre içki yapımında kullanılan etil alkol, 100 şişe alkol aroması, boş alkol şişeleri, kapaklar ile sahte alkol yapımında kullanılan düzenekler ele geçirildi.
Öte yandan, otel işletmecisi E.H., 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu gereği gözaltına alındı. Ele geçirilen ürünler imha edilmek üzere Marmaris Gümrük Muhafaza Müdürlüğü’ne teslim edileceği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328