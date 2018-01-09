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Marmaris'te zabıtadan seyyar hurdacı denetimi

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), () - MUĞLA'nın Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri, şikayetler üzerine hurdacılara yönelik operasyon düzenledi. Yakalanan 4 kişiye, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapılarak malzemelerine el...

Marmaris'te zabıtadan seyyar hurdacı denetimi

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), () - MUĞLA'nın Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri, şikayetler üzerine hurdacılara yönelik operasyon düzenledi. Yakalanan 4 kişiye, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapılarak malzemelerine el konuldu.
Marmaris İlçe Belediye Zabıta Amirliği ekipleri, hurdacıların, evlerin bahçelerine izinsiz girerek hurda olarak gördükleri atıkları aldıkları yönündeki şikayetler üzerine operasyon düzenledi. Sokakları dolaşan zabıtalar, seyyar hurdacılık yaptığı öne sürülen 4 kişiyi yakaladı. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre kişi başı 227 lira para cezası kesildi. Ele geçirilen hurda malzemeler imha edilmek üzere Muğla Büyükşehir Katı Atık Tesisi'ne götürüldü, bir plakasız kamyonet ise polise teslim edildi. Hurda toplanmada kullanılan 3 bisiklete el konuldu.
Marmaris Belediyesi Zabıta ekipleri yetkilileri, vatandaşların yoğun şikayeti üzerine uygulama yaptıklarını, çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

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