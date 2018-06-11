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Marmaris'te yıldırım düşen ormanlık alanda yangın çıktı

MARMARİS'te, dağlık bölgedeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Müdahale edilen yangın, büyümeden söndürüldü. İçmeler Mahallesi Asparan Tepesi Mevkii'ndeki dağlık ve ormanlık alanda, bugün saat 14.00 sıralarında...

Marmaris'te yıldırım düşen ormanlık alanda yangın çıktı
MARMARİS'te, dağlık bölgedeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Müdahale edilen yangın, büyümeden söndürüldü.
İçmeler Mahallesi Asparan Tepesi Mevkii'ndeki dağlık ve ormanlık alanda, bugün saat 14.00 sıralarında yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 1 helikopter, 4 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 24 yangın müdahale personeli; yangına müdahale için harekete geçti. 7 sorti yapan helikopter, yangın yayılmadan alevleri durdurdu. Bir saat boyunca müdahaleyi sürdüren ekipler, yangını kontrol altına alarak, söndürdü. Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, 500 metrekarelik küçük bir alanın yandığını bildirdi.

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