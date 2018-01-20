türk porno porno izle mersin escort adult forum bayan escort istanbul escort istanbul escort bodrum escort eskisehir escort porno indir istanbul escort bayan ataşehir escort

Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ABD'de Atilla davası: Yargıç Berman yeni belgeler istedi
ABD'de Atilla davası: Yargıç Berman...
Muş'ta yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 24 yaralı
Katliam gibi kaza 6 ölü...
ABD'den Türkiye'ye: Afrin'e operasyon yapmayın
ABD'den Türkiye'ye Afrin'e operasyon uyarısı
Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine taziye telefonu 
Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine taziye telefonu 

Marmaris'te tombala baskını

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, çalıştırma ruhsatı iptal edilen ve daha önce 3 defa mühürlenen bir kahvehaneye baskın yapan polis, tombala oynayan işletmeci ile birlikte 19 kişiyi suçüstü yakaladı. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü...

Marmaris'te tombala baskını
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, çalıştırma ruhsatı iptal edilen ve daha önce 3 defa mühürlenen bir kahvehaneye baskın yapan polis, tombala oynayan işletmeci ile birlikte 19 kişiyi suçüstü yakaladı.
Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, öğle saatlerinde, kumar oynatıldığı ihbarı üzerine Yeni Yol Caddesi Sevgi Yolu üzerindeki Demirer Pasajı'nın 2'inci katında, bir kahvehaneye operasyon düzenledi. Kumar oynadıkları tespit edilen 18 kişi ile kahvehane işletmeci G.D. (20) gözaltına alındı. Kahvede bulunan el yapımı elektronik tombala makinesi, tombala kartları ve tombala fişlerine el konuldu. Polis merkezine götürülen 18 şüpheli, Kabahatler Kanunu'nun 34'üncü maddesine göre 259'ar lira para cezası kesildikten sonra serbest bırakılırken, kahvehane işletmecisi G.D.'nin ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
Geçen Eylül ayından itibaren aynı işletmenin 3 defa mühürlendiği ve çalışma ruhsatının kumar oynatıldığı gerekçesiyle iptal edildiği öğrenildi. 

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314