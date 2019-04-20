Marmaris'te şok denetimler kask takma oranını artırdı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), () - MARMARİS'te, motosikletli sürücülere yönelik 2 aydır yürütülen denetim ve bilgilendirme çalışmalarıyla kentte kask takma oranının yüzde 80'lere çıktığı belirtildi.

Marmaris Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri 2 ay önce 'Kaskını tak, bizimle kal' sloganıyla ilçe genelinde şok denetimler yaptı. Her gün 5 cadde ve sokakta yapılan denetimlerde, motosiklet sürücülerinin evrakları ve kask takıp takmadıkları kontrol edildi. Denetimlerde 900 sürücüye, kask takmamak dahil çeşitli ihlallerden ceza yazıldı. Yüzde 40 olan kentteki kask takma oranının, yapılan çalışmalar ve denetimlerle yüzde 80'e çıktığı belirtildi.

HEDEF HERKESİN KASK TAKMASI

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amiri Komiser Bahadır Türkyaşa, ilçede motosiklet kullanımının hızla arttığına dikkat çekerek, "Motosiklet kullananlar arasında 18 yaş altında çok sayıda kullanıcı da tespit ettik. Kask takmama gibi bir alışkanlık da söz konusu. Motosiklet sürücülerinin kurallara uymaları ve kask takmaları için proje hayata geçirdik. Denetimler ve planlı kontroller gerçekleştirdik. Kask takmayan ve kurallara uymayan motosiklet sürücüleri uyarıldı. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem başlattık. 60 gün sonunda kask takma oranı yüzde 40'lardan yüzde 80'lere yükseldi. Hedefimiz tüm motosiklet sürücülerinin kask takmalarını sağlamak. Denetim ve bilgilendirmelerimiz devam edecektir" dedi.

SÜRÜCÜLER DE MEMNUN

Motosiklet sürücücü Mehmet Altın, denetimlerin daha sık yapılmasını isteyerek, "Denetim ve cezayla kask takma oranı artacaktır" dedi. Paket servis personeli Ahmet Çakdemir ise, "Polisin bilgilendirmesi ve gördüğüm kazalarla kask takmanın önemini kavradım. Motosiklete her bindiğimde mutlaka kask takıyorum" dedi. Sürücü Melahat Haktan da "Kaskımı takıyorum hayatta kalıyorum. Yapılan denetimler yerinde ve daha çok yapılmalıdır" dedi.



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