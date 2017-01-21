Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AK Parti İstanbul il başkanlığına lav silahıyla saldırı
AK Parti il başkanlığına lav...
Hüsnü Mahalli tahliyesinden sonra konuştu
Hüsnü Mahalli tahliyesinden sonra konuştu
El Bab'da DEAŞ saldırısı: 5 şehit, 9 yaralı
IŞİD Bomba yüklü araçla saldırdı:...
İTÜ'de "FETÖ" operasyonu: 37 gözaltı kararı
İTÜ'de "FETÖ" operasyonu : 37...

Marmaris'te polisten tombala baskını: 6 gözaltı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), () - MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, çalıştırma ruhsatı bulunmayan bir kahveye baskın yapan polis, tombala oynayan işletmeci ile birlikte 6 kişiyi suçüstü yakaladı. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü...

Marmaris'te polisten tombala baskını: 6 gözaltı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), () - MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, çalıştırma ruhsatı bulunmayan bir kahveye baskın yapan polis, tombala oynayan işletmeci ile birlikte 6 kişiyi suçüstü yakaladı.
Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bugün saat 23.00 sıralarında, kumar oynatıldığı ihbarı üzerine Ulusal Egemenlik Caddesi'nde bulunan Taşlık İş Merkezi'nin 3'üncü katında bir kahveye operasyon düzenledi. Kumar oynadıkları tespit edilen H.Ç. (42), F.S. (30), C.D. (33), H.T. (25), B.T. (26) ile işletmeci M.K. (26) gözaltına alındı. Kahvede bulunan el yapımı tombala makinesi, tombala kartları ve tombala fişleri ele geçirildi.
Polis merkezine götürülen 6 şüpheliye Kabahatler Kanunu'na göre kişi başı 227 lira ceza kesildi. İşletmeci M.K., nöbetçi mahkemeye sevk edilirken, diğer 5 kişi ise serbest bırakıldı.
Polis, geçen yıl Kasım ayında da aynı işletmeye baskın düzenlemiş, el yapımı tombala makinesi ile kumar malzemelerine el konulmuştu. İşletmecinin, belediyeden çalışma ruhsatı alamadığı işyerini başka birine devrettiği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55