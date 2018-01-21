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Marmaris'te lodos: 1 gezi teknesi karaya oturdu

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, akşam saatlerinde etkisini gösteren şiddetli lodos nedeniyle 16 metre uzunluğundaki gezi teknesi karaya oturdu.  Marmaris İlçesi'nde, bugün saat 20.00 sıralarında etkisini artıran lodosun hızı saatte yaklaşık...

Marmaris'te lodos: 1 gezi teknesi karaya oturdu
MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, akşam saatlerinde etkisini gösteren şiddetli lodos nedeniyle 16 metre uzunluğundaki gezi teknesi karaya oturdu. 
Marmaris İlçesi'nde, bugün saat 20.00 sıralarında etkisini artıran lodosun hızı saatte yaklaşık 40 kilometreye ulaştı. İlçe körfezinde, yeni bakımdan çıkarılmış ve açığa alınarak demir atmış 16 metre uzunluğundaki günü birlik gezi teknesi beş metreye ulaşan dalga ve şiddetli lodos nedeniyle karaya oturdu. Yat Limanı ve Kordon Caddesi, dört metreye ulaşan dalgaların vurmasıyla su ile doldu. Yat Limanı'nda bulunan kafeterya ve restoran çalışanları dışarıdaki masa ve sandalyeleri korunaklı alana aldı. Marmaris-Muğla ve Datça Asparan Karayolu'na düşen küçük çaplı kaya parçaları trafiği aksattı. Kent merkezinin deniz gören sokaklarında apartmanların çatılarından uydu antenleri ve alüminyum aksamlar düştü. Atatürk Caddesi'nden Turban Mevkii'ne kadar 9 kilometrelik sahil yolunda bazı ağaçların dalları kırılarak yollara düştü. Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ekipleri, körfezde demirli teknelerin kaptanlarını dikkatli olmaları konusunda telsiz anonsu ile uyardı. Kaptanlar, teknelerin başına giderek önlem aldı. 
Marmaris ve Muğla Büyükşehir Belediye ekipleri yollara düşen kaya parçaları ile ağaç dallarını kısa sürede temizledi. Karaya oturan ve adı belli olmayan gezi teknesinin sabah saatlerinde kurtarılacağı öğrenildi.
Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri ise resmi internet sitelerinde gece yarısına kadar lodosun devam edeceğini ve yağmurun etkili olacağını bildirdi.

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