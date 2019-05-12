Marmaris'te kaybolan 100 yaşındaki kadın aranıyor

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde oturduğu evinden çıkarak ormanlık alana bitki toplamaya giden ve geri dönmeyen 100 yaşındaki Emine Eraslan için arama çalışması başlatıldı.

Marmaris ilçesinin 22 kilometre kırsalında bulunan Çamlı Mahallesi’ndeki evinden çıkarak ormanlık alanda bitki toplamaya giden Emine Erarslan’dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Mahalleye gelen Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) bölgede arama çalışması başlattı. Köpeklerin de katıldığı arama çalışmalarında Eraslan’ın izine rastlanılmadı. Arama çalışmaların devam ettiği öğrenildi.