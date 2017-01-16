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Marmaris'te hükümeti suçlayan bildiriye gözaltı

MARMARİS'te psikolojik sorunları olduğu öne  sürülen 44 yaşındaki C.U., AK Parti'yi terörle suçlayan bildiri dağıttığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne gitmemek için 20...

Marmaris'te hükümeti suçlayan bildiriye gözaltı
MARMARİS'te psikolojik sorunları olduğu öne  sürülen 44 yaşındaki C.U., AK Parti'yi terörle suçlayan bildiri dağıttığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne gitmemek için 20 dakika boyunca elindeki kırık şişe ve bardak ile kendine zarar vereceğini öne süren C.U., daha sonra teslim oldu.
Bugün saat 15.30 sıralarında Kordon Caddesi'nde bulunan Atatürk Anıtı önüne gelen ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen C.U., elinde tuttuğu A4 kağıdına yazılı bildiriyi çevredekilere vermeye başladı. Kağıdı alan bir kişi, AK Parti aleyhine yazılar olduğunu okuyunca 155 polis ihbar hattını aradı. Bunu fark edince alandan uzaklaşan ve elindeki diğer kağıtları havaya savuran C.U., bir kafeteryaya oturarak soda ve bira istedi. Mobese kameraları tarafından izlendiğinden habersiz C.U., bir süre olay yerine gelen terörle mücadelede görevli sivil polis ekipleri tarafından izlendi. Ardından polis, C.U.'yu Emniyet Müdürlüğü'ne götürmek istedi. Ayağa kalkarak kendisine kimlik gösteren sivil polislere yaklaşmamasını söyleyen C.U., elindeki soda ve bira bardağını cam masaya vurarak kırdı. Polise, AK Parti yetkilileri ve Cumhurbaşkanına hakaret ettiği belirtilen C.U., elindeki kırık bardak ve şişeyle kendine zarar vereceğini söyleyerek 20 dakika boyunca direndi. Daha sonra elindeki kırık bardak ve şişeyi bırakarak teslim oldu. O anları görüntüleyen muhabirin "Niye bildiri dağıttınız?" sorusuna, "Kanuni hakkımı komple engelliyorlar, benim hakkım" diyen C.U., Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Uslu hakkında 'Polisin görev yapmasını engellemek, izinsiz bildiri dağıtmak, devlet büyüklerine hakaret, toplumun güvenliğini bozmak' suçlarından işlem yapıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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