Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dünya Kupası'nda ilk finalist Fransa
Dünya Kupası'nda ilk finalist Fransa
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler oldu
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler oldu
Yeni sistemin bakanları kim? Nereden geldi?
Soylu ve Damatla birlikte 4...
Yeni hükümet sisteminin ilk kabinesi belli oldu
Yeni kabineyi açıkladı. İşte yeni...

Marmaris'te FETÖ operasyonu

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), ()- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan 4 kişi, yanlarındaki 2 çocuk ile Yunanistan'ın Simi Adası'na kaçmak isterken yakalandı. Ayrıca,...

Marmaris'te FETÖ operasyonu

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), ()- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan 4 kişi, yanlarındaki 2 çocuk ile Yunanistan'ın Simi Adası'na kaçmak isterken yakalandı. Ayrıca, 2 organizatör de gözaltına alındı.
Olay, bugün saat 00.30 sıralarında Bozburun Mahallesi'nde meydana geldi. Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddia edilen ve son KHK ile mesleklerinden ihraç edilen şüphelilerin Yunanistan'ın Simi Adası'na ABD bayraklı bir tekneyle kaçacakları ihbarı üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik ekiplerine ait botlar, Bozburun açıklarında güvenlik önlemi alırken, jandarma ekipleri ise ABD bayraklı tekneye hareket edeceği sırada baskın düzenledi. Tekneye yapılan operasyonda, M.Y. ve eşi A.Y. ile 2 çocuğu ve Ş.B. ve Ş.B. yakalandı. Ayrıca, organizatör olduğu tespit edilen M.E. ve T.Y. gözaltına alındı.
Şüpheliler, Bozburun Jandarma Karakolu'na getirildi. Sahil güvenlik ekipleri ise baskın yapılan tekneyi limana çekti. Teknede yapılan aramada 1 tablet bilgisayar, 4 cep telefonu ve çeşitli evraklar ele geçirildi.
Kişi başı 10 bin TL karşılığında şüphelileri Simi Adası'na götüreceği öğrenilen organizatörler M.E. ve T.Y.'nin ifadelerinde susma hakkını kullandığı ifade edildi.
FETÖ/PDY şüphelisi 4 kişinin ise işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderileceği kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325