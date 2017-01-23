Marmaris'te FETÖ operasyonu: 1 astsubay tutuklandı

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 askerden 10'u sevk edildikleri adliyede serbest bırakılırken Denizci Astsubay S.M.(31) tutuklandı.Marmaris Terörle Mücadele Grup Amirliği tarafından Ankara, Zonguldak, Balıkesir ve Muğla'da Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyon kapsamında 9'u astsubay, 2 'si uzman çavuş toplam 11 asker gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u serbest bırakılırken, Denizci Astsubay S.M. tutuklandı. Ayrıca 'Bylock' kullandığı iddia edilen firari astsubaylar Y.B.(40) ve D.A.'nın (27) yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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