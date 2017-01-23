Marmaris'te FETÖ operasyonu: 1 astsubay tutuklandı

Marmaris Terörle Mücadele Grup Amirliği tarafından Ankara, Zonguldak, Balıkesir ve Muğla'da Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyon kapsamında 9'u astsubay, 2 'si uzman çavuş toplam 11 asker gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u serbest bırakılırken, Denizci Astsubay S.M. tutuklandı. Ayrıca 'Bylock' kullandığı iddia edilen firari astsubaylar Y.B.(40) ve D.A.'nın (27) yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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