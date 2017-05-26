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Marmaris'te FETÖ'den 3 gözaltı

MARMARİS'te, Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'nda görevli bir kurmay binbaşı, bir süre önce görevden ihraç edilen bir astsubay ve öğretmen eşi, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı...

Marmaris'te FETÖ'den 3 gözaltı
MARMARİS'te, Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'nda görevli bir kurmay binbaşı, bir süre önce görevden ihraç edilen bir astsubay ve öğretmen eşi, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bu sabah erken saatte iki eve operasyon düzenledi. Operasyonda, Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'nda görevli, 36 yaşındaki Deniz Kurmay Binbaşı U.P. (36), meslekten on gün önce ihraç edilen 35 yaşındaki Deniz Astsubay A.Y. ile öğretmen eşi S.Y. (34) yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda çeşitli elektronik cihazlar ile cep telefonlarına el konuldu. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 3 şüpheli işlemleri ardından karayoluyla İzmir'e gönderildi.

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