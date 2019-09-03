Flaş HaberEsenyurt'ta dairede patlama
Son Dakika
İSTANBUL - DOLMABAHÇE SARAYI'NDA TARİHİ PARAVANIN ASTARINDAN 19. YÜZYILA AİT JAPON GAZETE KUPÜRLERİ ÇIKTI
Marmaris'te esnafı sahte sterlinle dolandıran 7 turist yakalandı
MARMARİS'te, sahte sterlin ile alışveriş yapan Pakistan asıllı İngiliz vatandaşı 7 turist, kaldıkları otel odalarında yakalandı. Şüphelilerin odalarında 20'şer sterlinlik 20 sahte banknot ele geçirildi. Dün Şehit Nedip Cengiz Eker Polis...
GÜVENLİK 03.09.2019, 11:18
MARMARİS'te, sahte sterlin ile alışveriş yapan Pakistan asıllı İngiliz vatandaşı 7 turist, kaldıkları otel odalarında yakalandı. Şüphelilerin odalarında 20'şer sterlinlik 20 sahte banknot ele geçirildi.
Dün Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi'ne gelen taksi şoförü, yolcu olarak aracına binen turistlerin verdiği İngiliz sterlinin sahte olduğunu belirtip, şikayetçi oldu. Bunun üzerine Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucunda, taksiye binip, şoföre sahte sterlin veren turistler tespit edildi. Pakistan uyruklu İngiliz vatandaşı olan şüpheliler H.A., M.A.B., M.A.H., M.R.A., R.K.S., İ.M. ve Z.H., kaldıkları otellere düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Şüphelilerin odalarında yapılan aramalarda sahte olduğu belirlenen 20'şer sterlinlik 20 sahte banknot ele geçirildi. Şüphelilerin, alışveriş yaptıkları 6 esnafa da sahte sterlin verdikleri ortaya çıktı. Sahte sterlin mağduru esnaflar da şikayetçi oldu.
Poliste tercüman aracılığıyla verdikleri ifadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 7 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Dün Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi'ne gelen taksi şoförü, yolcu olarak aracına binen turistlerin verdiği İngiliz sterlinin sahte olduğunu belirtip, şikayetçi oldu. Bunun üzerine Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucunda, taksiye binip, şoföre sahte sterlin veren turistler tespit edildi. Pakistan uyruklu İngiliz vatandaşı olan şüpheliler H.A., M.A.B., M.A.H., M.R.A., R.K.S., İ.M. ve Z.H., kaldıkları otellere düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Şüphelilerin odalarında yapılan aramalarda sahte olduğu belirlenen 20'şer sterlinlik 20 sahte banknot ele geçirildi. Şüphelilerin, alışveriş yaptıkları 6 esnafa da sahte sterlin verdikleri ortaya çıktı. Sahte sterlin mağduru esnaflar da şikayetçi oldu.
Poliste tercüman aracılığıyla verdikleri ifadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 7 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
28°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 03 Eylül 2019
|İmsak
|04:55
|Güneş
|06:25
|Öğle
|13:09
|İkindi
|16:48
|Akşam
|19:42
|Yatsı
|21:06
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0