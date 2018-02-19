Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP'li Tanrıkulu: Çocuk istismarı 10 yılda 700 kat arttı
Çocuk istismarı 10 yılda 700...
Boydak ailesinden 4 kişi, adliyeye sevk edildi
Boydak ailesinden 4 kişi, adliyeye...
Fed tutanakları öncesi dolar 3.75, euro 4.65 lirada, Borsa yükseldi
Dolar 3.75, euro 4.65 lira,...
'Zeytin Dalı Harekatı'nde öldürülen terörist sayısı 1641 oldu
TSK: 1641 terörist etkisiz hale...

Marmaris'te DBP ilçe başkanı ve 6 kişiye terör propagandasından gözaltı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), ()-MARMARİS'te, aralarında Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ilçe başkanının da bulunduğu 7 kişi, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'yı övüp, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı...

Marmaris'te DBP ilçe başkanı ve 6 kişiye terör propagandasından gözaltı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), ()-MARMARİS'te, aralarında Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ilçe başkanının da bulunduğu 7 kişi, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'yı övüp, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde propaganda yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Zanlılar, işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakarette bulundukları, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı aleyhine propaganda yaptıkları, ayrıca PKK/KCK'yı övdükleri iddia edilen şüphelilere yönelik olarak şafak vakti 8 eve eş zamanlı baskın düzenledi. DBP Marmaris İlçe Başkanı Y.N. (43) ile C.Ç. (36), Ö.V. (33), B.G. (55), M.S.D. (45), M.Ş. (52) ve A.Ç. (25) gözaltına alındı. Evlerde bulunan cep telefonu, harici bellek, bilgisayar, çeşitli kitap ve evraklara el konuldu. M.Ş.'nin evinde yapılan aramada FETÖ ile ilgili kitaplar ele geçirildi. Polis, R.C. (55) adlı bir şüphelinin de operasyon kapsamında arandığını belirtti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, 'terör örgütü propagandası yapmak ve devlet büyüklerine hakaret' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Yakalanan şüphelilerin arasında otelde aşçı, inşaatta sıva ustası, kahvehane işletmecisi ve turizm acentesi işletenlerin bulunduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314