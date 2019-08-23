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Marmaris'te aynı yerde 4'üncü orman yangını (2)
BİR YANGIN DAHA ÇIKTI Marmaris'in Beldibi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 17.45 sıralarında bir yangın daha çıktı. Saat 15.30 sıralarında çıkan ve 1 dönüm alanın zarar gördüğü alana 25 metre mesafede çıkan bugünkü ikinci yangın...
GÜVENLİK 22.08.2019, 16:24
BİR YANGIN DAHA ÇIKTI
Marmaris'in Beldibi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 17.45 sıralarında bir yangın daha çıktı. Saat 15.30 sıralarında çıkan ve 1 dönüm alanın zarar gördüğü alana 25 metre mesafede çıkan bugünkü ikinci yangın da kısa sürede söndürüldü.
Son 4 gün içinde, aynı bölgede ve aynı saatlerde 4'üncü kez orman yangını çıkmış oldu.
Polis ekipleri, ormanlık alanda bir şüphelinin görülmesi üzerine araziye girip arama çalışması başlattı.
Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), ()
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