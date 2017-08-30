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Marmaris'te 30 göçmen yakalandı (2)

3 ŞÜPHELİDEN 1'İ TUTUKLANDI, 2'Sİ SERBEST Marmaris'te düzenlenen operasyonda, insan tacirlerinin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmaya hazırlandığı 30 göçmen kaldıkları apart otellerde yakalandı. Göçmenlerle birlikte yakalanan...

Marmaris'te 30 göçmen yakalandı (2)

3 ŞÜPHELİDEN 1'İ TUTUKLANDI, 2'Sİ SERBEST
Marmaris'te düzenlenen operasyonda, insan tacirlerinin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmaya hazırlandığı 30 göçmen kaldıkları apart otellerde yakalandı. Göçmenlerle birlikte yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen insan kaçakçılığı şüphelisi Suriyeli 50 yaşındaki Mohamad Tamim Akeel tutuklanırken, diğer şüpheliler Suriyeli, 33 yaşındaki Abdülkadir Bekir ile 25 yaşındaki Mohammad Al Jalam adli kontrol koşulu ile serbest bırakıldı.
Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(Muğla), ()

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