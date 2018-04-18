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Marmaris'te 3 İngiliz'e hırsızlık gözaltısı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), ()- MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki bir işyerinden çanta ve kemer çaldığı iddia edilen İngiliz uyruklu 2 kuzen ve teyze, gözaltına alındı. Hırsızlık anı, işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay,...

Marmaris'te 3 İngiliz'e hırsızlık gözaltısı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), ()- MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki bir işyerinden çanta ve kemer çaldığı iddia edilen İngiliz uyruklu 2 kuzen ve teyze, gözaltına alındı. Hırsızlık anı, işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında Tepe Mahallesi 42 Sokak'taki Kapalı Çarşı'da meydana geldi. İngiliz kuzenler D.M.M. (48) adlı kadın ve J.S.M. (19) adlı erkek ile teyzeleri G.A.C. (53), bir çanta dükkanına girdi. J.S.M. ve teyzesi G.A.C., işyeri çalışanı Hakan Kaçık'ı oyalarken, D.M.M. 3 para çantasıyla 3 kemeri, el çabukluğu ile bileğindeki çantaya koydu. Durumu fark eden Kaçık, polise haber verdi. Gelen polis ekibi, şüphelileri gözaltına alıp Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi'ne götürdü. Yeminli tercümanla ifade veren şüpheliler, suçu kabul etmedi. Ancak şüphelilerin çantalarında yapılan aramada, işyerinden çalındığı belirlenen 600 lira değerindeki 3 para çantası ile 3 kemer ele geçirildi. Çalıntı eşyalar, işletme sahibine teslim edildi. İddialarla ilgili İngiltere Marmaris Fahri Konsolosluğu yetkililerine bilgi verildi. Doktor raporu alınan İngilizler'in, işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'nitelikli hırsızlık' suçundan adliyeye sevk edileceği belirtildi.
Bu arada hırsızlık anı, işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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