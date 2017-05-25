Marmaris'te 2 öğretmene FETÖ gözaltısı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), () - MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2 öğretmen gözaltına alındı.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kapatılan okul ve dershanelerde öğretmenlik yaptığı iddia edilen 38 yaşındaki H.A.S. ile 41 yaşındaki C.K.'yı gözaltına aldı. Örgütün şifreli haberleşme programı 'Bylock' kullandıkları ve Bank Asya'daki hesaplarından örgüte para aktarıldığı belirlenen şüphelilerden H.A.S.'nin, ikamet adresi olarak başka bir adresi gösterdiği tespit edildi. H.A.S., emniyete götürülürken, basın mensuplarına tebessüm ederek el salladı.

Emniyetteki ifadelerinde suçlamaları reddeden şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği ifade edildi.

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