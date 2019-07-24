Marmaris merkezli sanal bahis çetesinin 30 şüphelisi adliyede

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), ()- MUĞLA'nın Marmaris ilçesi merkezli 3 ilde, polis ekiplerince internetten yasa dışı bahis oynatan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 30 kişi, adliyeye sevk edildi.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yasa dışı sanal bahis organizasyonu kurarak haksız kazanç sağladığı öne sürülen çete üyelerinin şebekenin kimlikleri ve adresleri belirleyip, 5 ay takibe aldı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla geçen 20 Temmuz Cumartesi günü şafak vakti, Marmaris başta olmak üzere İstanbul ve Eskişehir'deki pek çok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ev, iş yeri, otomobil ve üzerinde yapılan aramalarda, sanal bahis oynatmaktan elde edildiği belirlenen toplam 200 bin TL, para sayma makinesi, 3 ruhsatsız tabanca, çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi ve 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne getirildi.

YURT DIŞINDAKİ BAHİS SİTELERİNİ SATIN ALIP KULLANMIŞLAR

Şüphelilerin ifadesinden yola çıkan polis, internet üzerinden bahis oynatan çetenin daha çok yurt dışındaki bahis sitelerini satın alıp yönettikleri, siteye girişlerin kullanıcı adı ve şifreyle yapıldığı, site içeriğinin ise üye girişi yapılmadığı sürece görülmediği belirlendi. Site yöneticilerinin müşterilerini referans yöntemiyle bulduğu ve bu şekilde bir portföy oluşturduğu anlaşıldı. Bahis çetesinin para alışverişinin daha çok elden, bir kısmının da bankalarla internet üzerinden olduğu öğrenildi. Nakit ödeme dışında veresiye ödemenin de yapıldığı bahis sitesinin yöneticilerinin kendilerinin ya da yakınlarının hesaplarını kullanmak yerine, başkalarının banka hesaplarını ve banka kartlarını kullandıkları da belirlendi. Sisteme para yatırmak isteyen kişinin, bağlı olduğu yöneticiye telefonla mesajla ya da anlık mesajlaşma uygulaması gibi benzeri yöntemlerle ulaşıp, oynamak istediği miktarı söylediği de anlaşıldı.

Şüphelilerin oynattığı yasa dışı bahislerde, son 5 ay içindeki para akışının 180 milyon TL'nin üzerinde olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 30 şüpheli, bugün Marmaris Adliyesi'ne sevk edildi.

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