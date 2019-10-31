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Marmara Denizi'nde 3.0 büyüklüğünde deprem
ŞARKÖY (Tekirdağ), () - MARMARA Denizi'nde, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre,...
GÜVENLİK 29.10.2019, 18:52
ŞARKÖY (Tekirdağ), () - MARMARA Denizi'nde, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 18.38'de, Marmara Denizi'nde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinin 6,59 kilometre açığındaki depremin 7,02 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.
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