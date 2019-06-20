Marmara'da kaçak deniz patlıcanı avına 11 bin lira ceza

TEKİRDAĞ'da, deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin Marmara Denizi'nde, kaçak avcılara yönelik düzenlenen operasyonda, deniz patlıcanları ele geçirildi. 6 şüpheliye toplam 11 bin 445 TL para cezası kesildi.İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmara Denizi'nde Marmara Ereğlisi ilçesi açıklarında, kaçak avcılık yapıldığını belirledi. Harekete geçen ekiplerin düzenlediği operasyonda, 2 teknede arama yapıldı. Aramada kaçak avlanmış deniz patlıcanları ele geçirilirken, teknelerdeki 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere toplam 11 bin 445 TL para cezası uygulanırken, kaçak avlanan deniz patlıcanları da denize bırakıldı. Kaçak avcılıkta kullanılan 2 tekne 1 ay süreyle denizden men edildi.YURT DIŞINA SATIYORLARDeniz patlıcanları, protein içeriği zengin olması nedeniyle spor yapan kişilerin gelişimine yardımcı olduğu gibi, diş eti rahatsızlıklarından, yorgunluğa kadar bir çok rahatsızlığa iyi geliyor. Deniz patlıcanın kilosu 30 dolardan 150 dolara kadar satılabiliyor. Türkiye'de devlet kontrolünde toplanan deniz patlıcanın tekil bireyler tarafından toplanması ve yurtdışına satılması nedeniyle yasak olduğu biliniyor.

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