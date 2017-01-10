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Marketten yağ, çocuk bezi çalan iki şüpheli yakalandı

Hakan ÇELİKBAŞ/ SAMSUN, ()-SAMSUN'da bir marketten 2 teneke yağ, bebek maması, bebek bezi ve çeşitli gıda maddelerini çaldıkları iddia edilen 23 yaşındaki Ünal G. ve 21 yaşındaki Rıza Y. polisin takibi sonucu yakalanıp gözaltına alındı. Olay...

Marketten yağ, çocuk bezi çalan iki şüpheli yakalandı

Hakan ÇELİKBAŞ/ SAMSUN, ()-SAMSUN'da bir marketten 2 teneke yağ, bebek maması, bebek bezi ve çeşitli gıda maddelerini çaldıkları iddia edilen 23 yaşındaki Ünal G. ve 21 yaşındaki Rıza Y. polisin takibi sonucu yakalanıp gözaltına alındı.
Olay İlkadım İlçesi Adalet Mahallesi'nde iki gün önce meydana geldi. İiddiaya göre Ünal G. ve Rıza Y. bir markete müşteri gibi geldi. Şüpheliler, alışveriş arabasını alıp reyonlardaki 2 teneke yağ, çocuk bezi ve çok sayıda çeşitli gıda maddelerini market arabasına doldurup, çıkış kapısına geldi. İçeri girenlerin yoğunluğundan faydalanan şüpheliler market arabasıyla birlikte dışarı çıkıp çaldıkları malzemeyi bir otomobile yükleyip olay yerinen kaçtı. Hırsızlık olayını belirleyen market çalışanları polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine markete gelip güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis, iki şüphelinin kimliğini belirleyip bugün yakaladı. Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler hakkında başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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