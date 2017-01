Marketten böyle hırsızlık yaptılar

BURSA'da 4 kişinin bir marketteki hırsızlığı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Yüzleri kapalı 4 kişi yaklaşık 30 bin lira değerinde tekel ürünü ve nakit para çaldı. Mahalle sakinleri ve esnaf, 1 haftada 8 farklı işletmeye hırsız girdiği söyleyerek bölgede önlem alınmasını istedi.

Güvenlik kameraları ile kaydedilen hırsızlık, merkez Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Saat 03.00 sıralarında marketin önüne plakasız otomobil ile gelen, yüzleri kapalı 4 kişi, otomobilden inerek, işyeri kepengini levye ile kırdı. Daha sonra markete giren 4 kişi, sigara, alkol, erzak ve kasadaki nakit paraları otomobile taşımaya başladı. Yaklaşık 15 dakika süren hırsızlık sırasında 4 gencin, rahat hareketleri dikkatlerden kaçmadı. Marketi soyan 4 genç, daha sonra otomobile binerek kayıplara karıştı. Bu anlar ise güvenlik kameraları tarafından an be an görüntülendi

"ESNAF OLARAK, DÜKKANLARIMIZDA SAKLANARAK NÖBET TUTUYORUZ''

Olayın olayın ardından sabah markete gelen işyeri sahibi Cengiz Bayar, işyerindeki hırsızlığı fark ederek durumu polise haber verdi. Sevk edilen polis ekipleri, parmak izi çalışması yaparken çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Cengiz Bayar, şunları anlattı:

"Gece yüzleri kapalı 4 kişi, dükkanımın demir kepengini kırarak içeriyi girmiş. Yaklaşık 25-30 bin liralık hırsızlık yapmışlar. Görüntülerde de rahat tavırlarını gördük, ellerini kollarını sallayarak dükkanımı soydular."

Çevrede işyeri bulunan Saadettin Sayla ise, bu caddede 1 hafta içerisinde 8 işyerine hırsız girdiğini ve 250 bin liradan zararları olduğunu, işyerlerinde nöbet tutmaktan başka çare bulamadıklarını ifade ederken bölgede önlem alınmasını istedi. Polis ekipleri, yüzü maskeli 4 hırsızı yakalamak için soruşturma başlattı.



