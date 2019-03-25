Marketten bebek sütü ve mama çalarken yakalandı, kasiyere saldırdı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da, zincir marketten bebek sütü ve mama çalmaya çalışan şüpheli, kendisine engel olmaya çalışan kasiyer Feyzullah Aytar'a yumrukla saldırdı. Kasiyerin de karşılık verdiği şüpheli, çantasını bırakarak kaçtı.

Polisi alarma geçiren olay, saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'ndeki bir zincir marketin şubesinde meydana geldi. Alışveriş için markete gelen 25-30 yaşlarındaki erkek müşterinin, sırt çantasına raflardan aldığı bebek sütü ve mama koyduğunu gören kasa görevlisi Feyzullah Aytar, bir süre güvenlik kamerasından takip etti. Müşterinin para ödemeden kasayı geçip çıkış kapısına yönelmesi üzerine Aytar, durmasını istedi. Bunun üzerine kaçmak isteyen şüpheli, ayağı takılınca düştü. Hırsızlık şüphelisinin üzerine atlayan Aytar sırt çantasını alırken, ikili arasında arbede yaşandı. Şüphelinin yumruk atması üzerine Aytar da aynı şekilde karşılık verdi. Diğer mağaza çalışanlarının da gelmesi üzerine kimliği tespit edilemeyen şüpheli, çantasını bırakarak kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İş yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



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