Markette öldürüldü

Mustafa KILIÇLI/PAZARCIK (Kahramanmaraş), () - KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık İlçesi'nde, 46 yaşındaki Mehmet Aydın, işlettiği markette kimliği belirsiz kişi ya kişilerce bıçaklanarak öldürüldü.

Dün gece Narlı Mahallesi'nin Saim Çotur Caddesi'ndeki markete gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Mehmet Aydın'a bıçakla saldırdı. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılan Aydın ağır yaralandı. Vatandaşların fark etmesi üzerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 3 çocuk babası Mehmet Aydın, ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Aydın, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Jandarma cinayetle ilgili soruşturma başlattı.