Markette küçük kızlara taciz güvenlik kamerasında

Mehmet CANDAN/İZMİR, () - İZMİR'in Bayraklı İlçesi'nde, bir markette 2 küçük çocuğa yapılan taciz, güvenlik kameralarınca görüntülendi. Polis görüntülerdeki tacizciyi yakalamak için çalışma başlattı.

Gümüşpala Semti'ndeki bir markette meydana gelen olayda, kimliği belirsiz yetişkin bir erkek, alışveriş yapmak için orada bulunan 2 küçük kız çocuğundan birisine elle tacizde bulundu. Bu anlar, işyerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülere göre 20 Mayıs'ta yaşandığı belirlenen taciz olayını fark eden işyeri çalışanları görüntüleri, tacizcinin bulunması için sosyal medyadan yayınlayıp polise bildirdi. Harekete geçen polis, tacizciyi yakalamak için çalışma başlattı.

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