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Markette düşen cüzdanı çalan kadın yakalandı

İZMİR'in Konak ilçesinde, Fahriye Yanık'ın (40) alışveriş yaptığı süpermarkette düşürdüğü cüzdanı, ödeme yapmak için arkasında sıra bekleyen F.B. tarafından çalındı. Olay iş yerinin güvelik kameralarına yansırken, polis kısa...

Markette düşen cüzdanı çalan kadın yakalandı
İZMİR'in Konak ilçesinde, Fahriye Yanık'ın (40) alışveriş yaptığı süpermarkette düşürdüğü cüzdanı, ödeme yapmak için arkasında sıra bekleyen F.B. tarafından çalındı. Olay iş yerinin güvelik kameralarına yansırken, polis kısa sürede F.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. 
Olay, dün saat 16.30 sıralarında Hatay Üçyol semtindeki bir süpermarkette meydana geldi. Fahriye Yanık, alışveriş yaptığı süpermarketten çıkmak üzereyken, çantasını düzeltmek istedi. Bu sırada, çantanın içinde bulunan cüzdan yere düştü. Kasada sıra bekleyen F.B. ise, Yanık süpermarketten çıkar çıkmaz cüzdanı yerden aldı. Bir süre sonra çantasına bakan Yanık, cüzdanını bulamayınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine marketin güvenlik kameralarını inceleyen polis, cüzdanı yerden alarak kayıplara karışan F.B.'yi bugün yakalayarak gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen F.B.'nin buradaki işlemleri sürüyor.

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