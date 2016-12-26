Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Başbakan Yıldırım ve MHP lideri Bahçeli görüştü
Başbakan Yıldırım ve MHP lideri...
Aysel Tuğluk Ankara'da gözaltına alındı
Aysel Tuğluk Ankara'da gözaltına alındı
Türkiye cep telefonuyla konuşmada Avrupa lideri
Üzülmeyin!.. Bir konuda Avrupa Lideriyiz
Almanya'da 54 bin kişiyi tahliye ettiren bomba
Almanya'da 54 bin kişiyi tahliye...

Markette çıkan kavgada üç kişi falçata ile yaralandı

SAMSUN'da bir markette çıkan kavgada 3 müşteriyi falçata ile yaraladığı iddia edilen market çalışanı 25 yaşındaki Mustafa K.S., polis tarafından gözaltına alındı. Olay bugün İlkadım İlçesi Kılıçdede Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde...

Markette çıkan kavgada üç kişi falçata ile yaralandı
SAMSUN'da bir markette çıkan kavgada 3 müşteriyi falçata ile yaraladığı iddia edilen market çalışanı 25 yaşındaki Mustafa K.S., polis tarafından gözaltına alındı.
Olay bugün İlkadım İlçesi Kılıçdede Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir markete müşteri olarak gelen Rahmi Özacar (42) alışveriş yaptığı sırada işyeri çalışanlarıyla aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında markete Özacar'ın oğlu Serdal Özacar (17) ile damadı Ahmet Demir'de (35) gelince tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada market çalışanı Mustafa K.S., falçatayla baba, oğul ve damadını vücutlarının ceşitli yerlerinden yaraladı.
Yaralılar kendi imkanlarıyla Gazi Devlet Hastanesi'ne giderek tedavi altına alındı. Falçata ile karın, koltuk altı, dirsek ve parmağında kesiler oluşan Rahmi Özacar'ın durumunun ağır olduğu bildirildi. Diğer iki yaralının ise sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.
İhbar üzerine olayla ilgili soruşturma başlatan polis şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55