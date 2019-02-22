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Marketin kasasını çaldılar 

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesindeki bir marketin para kasası çalındı.  Olay, bu sabah 04.00 sıralarında merkez Bağlar ilçesi Koşuyolu semtinde bulunan market zincirinin şubesinde meydana geldi. Sunay Caddesi'ndeki marketin önüne gelen kimliği...

Marketin kasasını çaldılar 
DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesindeki bir marketin para kasası çalındı. 
Olay, bu sabah 04.00 sıralarında merkez Bağlar ilçesi Koşuyolu semtinde bulunan market zincirinin şubesinde meydana geldi. Sunay Caddesi'ndeki marketin önüne gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler, marketin kepenginin kilitlerini kırdı. Daha sonra camı kırarak içeri giren kişiler, marketin kasiyer bölümünde bulunan para kasasını alarak kayıplara karıştı.
Sabah işyerine gelen çalışanlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip parmak izi çalışması yaptı. Soygunla ilgili soruşturma başlatıldı.

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