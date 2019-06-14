Markete giren otomobilin altında kalan kadın çalışan öldü (2)

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp markete giren otomobilin altında kalan ve ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden reyon görevlisi, evli ve 2 çocuk annesi Güler Gamze Bozkırlı'nın cesedi adli tıp morguna kaldırıldı. Buradaki incelemenin ardından Bozkırlı'nın cenazesi ailesi tarafından alınıp merkez Nilüfer İlçesi Fethiye Mahallesi İlahiyat Fakültesi Camii'ne getirildi. Burada kılınan ikindi namazının ardından düzenlenen cenaze törenine ailesi, akrabaları ve iş arkadaşları katıldı. Yakınlarının ayakta durmakta zorlandığı törende alınan helalliğin ardından cenaze namazı kılındı. Bozkırlı, ardından Fethiye Mezarlığı'nda toprağa verildi.



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