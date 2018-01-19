Market soyguncuları tutuklandı

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), () - MERSİN'in Tarsus ilçesinde girdikleri marketin çalışanını silahla tehdit edip, kasadaki bin 40 lirayı alarak kaçan kar maskeli A.K. (17) ile C.B. (21), yakalanıp, tutuklandı.

Olay, Duatepe Mahallesi Sait Polar Bulvarı'nda meydana geldi. Bir market zincirinin şubesine gelen kar maskeli 2 kişi, silahla tehdit ettikleri market çalışanından kasadaki paraları vermesini istedi. Dışarı çıkmaya çalışan müşterilere engel olan soyguncular, kasadaki bin 40 lirayı alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alıp, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kamera görüntülerinden şüphelilerin eşkalini ve kaçış güzergahını belirleyen polis, bölgeyi ablukaya aldı. Kaçacak alanı kalmayan şüpheliler A.K. ve C.B., Caminur Mahallesi’nde metruk binada saklanırken çaldıkları paralarla birlikte yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan A.K. ve C.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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