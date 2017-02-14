Market soyguncuları kayıt cihazını yakarken kameraya yakalandı

Mustafa İNSAN/MERSİN, () - MERSİN'de oyuncak tabancayla market soyan 4 zanlının marketin güvenlik kamerasının kayıt cihazını yakarken başka bir işyerinin güvenlik kamerasına yakalandığı ortaya çıktı.

Selçuklar Mahallesi'nde 1 Şubat'ta yüzleri maskeli silahlı şüpheliler, market sahibi V.G.'yi tehdit ederek yazar kasada bulunan bin 500 lira ile çelik kasada bulunan 650 dolar, 200 Euro, bin 500 lira ve bir cep telefonunu gasp etti. Olayın ardından bölgede çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştirdiği belirlenen B.K., M.Y. ve M.G. ile M.T.'yi yakaladı. Zanlılarla birlikte 1 havalı tüfek, 3 telsiz, 3 cep telefonu, bir oyuncak tabanca, bir eldiven ile bir pasaport ve resmi evraklar ele geçirildi. Şüphelilerin market soygununda tüfekle birlikte oyuncak tabanca kullandıkları belirlenirken, iz bırakmamak için de marketin güvenlik kameralarının kayıt cihazını da yaktığı belirlenmişti.

4 şüpheli tutuklanırken olayla ilgili çalışmasını sürdüren polisin elde ettiği bir başka işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde zanlıların marketin güvenlik kamerasının kayıt cihazını yaktığı görüldü.

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