Market soyguncuları 5 saatte yakalandı

Merkez Seyhan İlçesi Akkapı Mahallesi'nde oturan İsa K. ile Burak Ö., İstanbul'da silahlı soygun yapan maskeli kişilerden etkilenerek soygun yapmaya karar verdi. İddiaya göre, 2 arkadaş, 7 Ocak'ta pompalı av tüfekleriyle girdikleri markette kasalara yöneldi. Görevlileri tehdit eden soyguncular, kasaları açamayınca içinde 8 bin lira olan kasayı bırakıp, 200 lira olanı alıp kaçtı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen soyguncular ihbar üzerine çalışma başlatan polis tarafından 5 saat sonra yakalandı. İsa K.'nin evinde 2, Burak Ö.'den ise 1 pompalı tüfek ele geçirildi.
Çocuk Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan zanlılar, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.
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