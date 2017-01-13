Market soyguncuları 5 saatte yakalandı

ADANA'da 17 yaşındaki İsa K. ve arkadaşı 16 yaşındaki Burak Ö., hırsızlık için girdikleri markette, içinde 8 bin lira olan kasa yerine, 200 lira olanı alıp kaçtı. Soygundan 5 saat sonra yakalanan şüpheliler tutuklandı.Merkez Seyhan İlçesi Akkapı Mahallesi'nde oturan İsa K. ile Burak Ö., İstanbul'da silahlı soygun yapan maskeli kişilerden etkilenerek soygun yapmaya karar verdi. İddiaya göre, 2 arkadaş, 7 Ocak'ta pompalı av tüfekleriyle girdikleri markette kasalara yöneldi. Görevlileri tehdit eden soyguncular, kasaları açamayınca içinde 8 bin lira olan kasayı bırakıp, 200 lira olanı alıp kaçtı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen soyguncular ihbar üzerine çalışma başlatan polis tarafından 5 saat sonra yakalandı. İsa K.'nin evinde 2, Burak Ö.'den ise 1 pompalı tüfek ele geçirildi.Çocuk Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan zanlılar, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

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