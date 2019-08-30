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Market soyan Gürcü hırsızlık şüphelileri yakalandı
KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde marketi soyan Gürcistan uyruklu 4 kişiden 3'ü, polisin operasyonu ile yakalandı. Olay, 27 Ağustos sabahı saat 04.00 sıralarında Kartepe Maşukiye Mahallesi’ndeki M.Y.’ye ait markette meydana geldi. Kiralık...
GÜVENLİK 30.08.2019, 15:43
KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde marketi soyan Gürcistan uyruklu 4 kişiden 3'ü, polisin operasyonu ile yakalandı. Olay, 27 Ağustos sabahı saat 04.00 sıralarında Kartepe Maşukiye Mahallesi’ndeki M.Y.’ye ait markette meydana geldi. Kiralık otomobil ile markete gelen 4 kişi, iş yerinin kapısını yaklaşık 10 dakika zorlayarak açtıktan sonra yaklaşık 40 bin TL değerinde sigara, kuruyemiş ve cep telefonu aksesuarı çaldı. Marketin kasasındaki nakit paraları da alan hırsızlar daha sonra geldikleri araç ile kaçtı. Market sahibinin şikayeti sonrasında hırsızları bulmak için çalışma başlatan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, zanlıların kullandığı aracın plakasını tespit etti. Kiralama firması ile görüşen ekipler, aracın Sakarya’nın Sapanca ilçesinden kiralandığını belirledi. Araştırmayı derinleştiren ekipler Gürcistan uyruklu G.O. (31), B.T. (31), D.M.'nin (27) kimliklerini belirledi. Şüphelilerin adreslerini tespit eden ekipler, 29 Ağustos akşam Sapanca’daki 2 eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda G.O., B.T. ve D.M. isimli şüpheliler yakalanırken, ismi öğrenilemeyen bir şüpheli ise kaçtı. Emniyetteki ifadelerinde suçlarını kabul etmedikleri öğrenilen şüphelilerden B.T. ve D.M. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilirken, G.O. ise sınır dışı edilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresi’ne bağlı Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
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