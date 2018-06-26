Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASALAR – Dolar 4.68, euro 5.48 ve sterlin de 6.22 lirada
Dolar 4.68, euro 5.48 ve...
Petrol fiyatları Libya ithalatı endişeleriyle arttı
Petrol fiyatları Libya ithalatı endişeleriyle...
Meslek Lisesi Öğrencilerine 'Bedelli' veya 'Kısa Dönem Askerlik' ...
Meslek Lisesi Öğrencilerine 'Bedelli' veya...
İnce ve Karamollaoğlu, Erdoğan'ı tebrik etti
İnce ve Karamollaoğlu, Erdoğan'ı tebrik...

Market sahibinin parasını gasba 12 yıl 6 ay hapis

ANTALYA'da, market sahibi Hasan Bulut'u (44) yanağından öptükten sonra boğazını keserek, 3 bin TL'sini gasbeden Mehmet Can Mat, 12 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. Olay, 14 Şubat günü saat 02.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki...

Market sahibinin parasını gasba 12 yıl 6 ay hapis
ANTALYA'da, market sahibi Hasan Bulut'u (44) yanağından öptükten sonra boğazını keserek, 3 bin TL'sini gasbeden Mehmet Can Mat, 12 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.
Olay, 14 Şubat günü saat 02.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki markette meydana geldi. İçeride televizyon izleyen, evli ve 3 çocuk babası Hasan Bulut'un dükkanına, kendisinden yaklaşık 3 yıldır alışveriş yapan Mehmet Can Mat geldi. Bir süre birlikte televizyon izleyen ikiliden Mat bir anda ayağa kalkarak, yanağından öptüğü Bulut'un boğazına bıçak dayadı. Ne olduğunu anlamayan Bulut, boğazına bıçak dayandığını fark edince boğuşma yaşandı. Olay sırasında boğazından yaralanan Bulut, canını kurtarmak için kendisini dükkandan dışarı attı. Mat ise marketin kasasındaki 3 bin TL'yi alarak kaçtı. Boğazındaki kanamayı havluyla durduran Hasan Bulut, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince, ambulansla hastaneye götürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Yunanistan'a kaçma planı yapan Mehmet Can Mat'ı kısa sürede yakaladı. Mat, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Mehmet Can Mat, olayı uyuşturucunun etkisiyle gerçekleştirdiğini belirterek, pişman olduğunu söyledi. Market sahibi Hasan Bulut ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, Mehmet Can Mat'ı silahlı gasp suçundan 12 yıl 6 ay hapse mahkum etti.
Kararın ardından konuşan Hasan Bulut adaletin yerini bulduğunu belirterek, cezaların daha caydırıcı hale gelmesini istediğini söyledi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325