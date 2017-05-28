Market sahibini öldürüp, kasadaki paraları aldı

Faruk KIYAK/ÇAYIROVA (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Çayırova İlçesi'nde, soygun için girdiği marketin sahibi 53 yaşındaki Bekir Budak'ı tabancayla vurarak öldüren hırsız, kasadaki paraları alarak kaçtı.

Olay, Çayırova Özgürlük Mahallesi Murat Çavuşoğlu Caddesi 227. Sokak'ta bulunan markette meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde markete müşteri gibi gelen kişi market sahibi Bekir Budak'tan kasadaki paraları istedi. Bekir Budak kasadaki paraları vermek istemedi. Bunun üzerine tabancasını çekerek ateş eden kişi Bekir Budak'ı göğsünden vurdu. Kasada bulunan paraları alan soyguncu, kaçıp ortadan kayboldu.

Silah sesini duyarak markete koşanlar yerde kanlar içerisinde yatan Bekir Budak'ı görünce 112 Acil'den yardım istedi. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bekir Budak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.



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