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Market sahibini öldüren şüpheli ile arkadaşları yakalandı

ESKİŞEHİR'de market sahibi Ayhan Köle'yi (33) işyeri içerisinde tabancayla öldüren, Savaş Köral'ı (28) da yaralayan cezaevi firarisi Sözgün Y. (56) ile olayda kendisine yardım ettikleri öne sürülen 3 arkadaşı yakalandı. Olay, geçen...

Market sahibini öldüren şüpheli ile arkadaşları yakalandı
ESKİŞEHİR'de market sahibi Ayhan Köle'yi (33) işyeri içerisinde tabancayla öldüren, Savaş Köral'ı (28) da yaralayan cezaevi firarisi Sözgün Y. (56) ile olayda kendisine yardım ettikleri öne sürülen 3 arkadaşı yakalandı.
Olay, geçen 6 Ocak'ta Bahçelievler Mahallesi Dumanlı Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre Sözgün Y., market sahibi Ayhan Köle ile yanında bulunan Savaş Köral'a işyeri içersinde tabancayla ateş etti. Saldırgan kaçarken market sahibi Ayhan Köle olay yerinde öldü, yaralanan Savaş Köral ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis ekipleri, çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden olayın şüphelisinin cezaevi firarisi olan Sözgün Y. olduğunu belirledi. Ekipler, Sözgün Y. ile birlikte olaydan önce market çevresine keşifte bulunan ve cinayet zanlısını otomobille olay yerine getirip, olaydan sonra da kaçmasına yardımcı oldukları öne sürülen Yaşar A. (32), Mustafa P. (19) ve Nurullah Oğuzhan E.'yi (19) Eskişehir'de gözaltına aldı. Ekipler, cinayet zanlısı Sözgün Y.'yi de İzmir'in Çiğli ilçesinde olayda kullandığı 9 mm. çapındaki tabancayla birlikte yakaladı.
Gözaltına alınan 4 şüpheliden Yaşar A., Mustafa P. ve Nurullah Oğuzhan E. yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi, cinayet zanlısı Sözgün Y.'nin ise sorgulamasının devam ettiği belirtildi.

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