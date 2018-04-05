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Market sahibinden haber alınamıyor

AYDIN'ın Söke ilçesinde market işleten Ayhan Şirin (27), işe gideceğini söyleyerek çıktığı evine dönmedi. İki gündür Şirin'den haber alamayan ailesi, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Atburgazı Mahallesi'nde market işleten...

Market sahibinden haber alınamıyor
AYDIN'ın Söke ilçesinde market işleten Ayhan Şirin (27), işe gideceğini söyleyerek çıktığı evine dönmedi. İki gündür Şirin'den haber alamayan ailesi, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.
Atburgazı Mahallesi'nde market işleten evli ve 3 çocuk babası Ayhan Şirin, geçen salı günü sabahı iş yerini açmak amacıyla minibüsüne binerek yola çıktı. Ancak Şirin, iş yerine gitmedi. Saatler geçmesine rağmen marketin açılmamasından şüphelenen komşu esnaf, durumu Ayhan Şirin'in ailesine bildirdi. Ailesi telefonla Şirin'i aradı ancak telefonun evde olduğu ortaya çıktı. Ailesi, Ayhan Şirin'in yakınlarının yanına gitmiş olabileceği şüphesiyle her yeri aradı ancak bir ize rastlayamadı. Bunun üzerine jandarmaya kayıp başvurusunda bulunuldu. Şirin'in belirli bir miktarda borcu olduğu iddia edildi. Jandarma, Ayhan Şirin'in bulunması için çalışma başlattı.

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