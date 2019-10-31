Market sahibi, alkollü müşterisini bacaklarından vurdu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, market sahibi Sait İ. (42), iş yerine gelen ve alkollü olduğu öne sürülen müşteri Murat Çetin'i (33), hakaret ettiği iddiasıyla bacaklarından tabancayla vurarak yaraladı.

Olay, gece yarısı ilçeye bağlı Mesudiye Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen Murat Çetin, alışveriş için markete alış girdi. Bilinmeyen nedenle market sahibi Sait İ. ile tartışmaya başlayan Çetin, iddiaya göre hakaret etmeye başladı. Buna sinirlenen Sait İ. ise üzerindeki tabancayla Murat Çetin'e ateş etti. Bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanan Murat Çetin, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayın ardından kaçan market sahibi Sait İ. ise bir müddet sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.