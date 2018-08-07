Market işletmecisi çatıda intihar etti

Burhan CEYHAN/AYDIN, ()- AYDIN'ın Germencik ilçesinde bunalıma girdiği öne sürülen market işletmecisi Hızır D. (50), kendini evinin çatı katındaki tavana iple asarak yaşamına son verdi.

Ortaklar Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı üzerindeki bir evde yaşayan market işletmecisi, evli ve 2 çocuk babası Hızır D., kendini evinin çatı katında tavana iple astı. Marketin açılmadığını gören eşi, Hızır D.'yi ararken, bugün saat 06.30'da, çatıda iple asılı cesedini buldu, polise haber verdi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Hızır D.'nin cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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