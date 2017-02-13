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Mardin’de terör operasyonu: 30 gözaltı

MARDİN, () - MARDİN'nin Nusaybin, Ömerli ve merkez Artuklu ilçelerinde bazı mahallerde dün sabah ilan edilen ve akşam saatlerinde kaldırılan sokağa çıkma yasağından sonra gerçekleştirilen operasyonlarda 30 kişi gözaltına alındı. Nusaybin...

Mardin’de terör operasyonu: 30 gözaltı

MARDİN, () - MARDİN'nin Nusaybin, Ömerli ve merkez Artuklu ilçelerinde bazı mahallerde dün sabah ilan edilen ve akşam saatlerinde kaldırılan sokağa çıkma yasağından sonra gerçekleştirilen operasyonlarda 30 kişi gözaltına alındı. Nusaybin ilçesinde ise, Amonyum nitrat ile hazırlanmış 200 kiloluk patlayıcı tespit edilerek imha edildi.
Mardin Valiliği tarafından merkez Artuklu, Nusaybin ve Ömerli ilçelerine bağlı 9 mahallede dün sabah saatlerinde ilan edilen ve akşam saatlerinde kaldırılan sokağa çıkma yasağından sonra gerçekleştirilen operasyonda 30 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Bir çok adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, hastanelerde yapılan sağlık kontrollerinden sonra Mardin İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldüğü öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında HDP ve DPB ilçe başkanlarının da bulunduğu belirtildi.
Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada ise, Nusaybin'de devam eden operasyonda, tespit edilen 200 kilo amonyum nitrat kullanılarak hazırlanmış el yapımı patlayıcının imha edildiği belirtildi.

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