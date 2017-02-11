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Mardin ve Elazığ'da asayiş uygulaması

ELAZIĞ ve Mardin'de polis ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı.  Mardin Emniyet Müdürlüğü, çeşitli şubelerde görevli 144 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yaptı. 53 ekibin 24 sabit noktada yaptığı, 5 arama köpeğinin de...

Mardin ve Elazığ'da asayiş uygulaması
ELAZIĞ ve Mardin'de polis ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı. 
Mardin Emniyet Müdürlüğü, çeşitli şubelerde görevli 144 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yaptı. 53 ekibin 24 sabit noktada yaptığı, 5 arama köpeğinin de kullanıldığı uygulamada, araçlar ve şüpheli şahıslar arandı. Aranan 3 kişi yakalanırken, 7 araç da trafikten men edildi. Evrağı eksik olan 28 araca ise toplam 2610 TL para cezası kesildi.
Uygulama kapsamında 130 işyeri de denetlendi.
ELAZIĞ'DA 328 POLİSLE ASAYİŞ UYGULAMASI
Elazığ Emniyet Müdürlüğü de kent merkezi ve 10 ilçesinde asayiş uygulaması yaptı. Uygulamaya çeşitli birimlerden 328 polis katıldı. Uygulamada, biri uyuşturucu, diğeri bomba konularında deneyimli 2 dedektör köpek kullanıldı. Yapılan yol kontrollerinde çok sayıda araç ve şüpheli şahıs arandı. Hakkında yakalama kararı bulunan 4 kişi gözaltına alındı. Aramalarda 16 gram esrar ele geçirildi. Uygulama kapsamında 2 araç trafikten men edilirken, 18 araca ise toplam 16 bin 100 TL para cezası kesildi. Uygulama kapsamında umuma açık 200 eğlence mekan da denetlendi. Müşterilerin ve çalışanların kimlikleri kontrol edildi.  

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