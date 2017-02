Mardin Valiliği; Koruköy'de operasyonlar sırasında vatandaşın her türlü ihtiyacı karşılanıyor

MARDİN'in Nusaybin İlçesi'nin Koruköy Mahallesi'nde 11 Şubat'tan bu yana terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonla ilgili Valilik tarafından yapılan açıklamada, operasyonların hukuk devleti kuralları çerçevesinde yürütülmekte olup, vatandaşların can ve mal güvenliği ön planda tutularak, her türlü ihtiyaçlarının karşılandığı belirtildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Nusaybin, Ömerli ve merkez Artuklu İlçelerine bağlı 10 köyün kırsal alanını kapsayan Ömeryan bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirip, kullandıkları sığınak, barınak ve depo alanlarını tahrip etmek, bölücü terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık eden işbirlikçileri yakalamak amacıyla 11 Şubat'tan beri başlayan operasyonun devam ettiği belirtildi. 'Atmaca-3 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir' adı verilen operasyon ile ilgili açıklamada devamla şöyle denildi:4 PKK ÜST DÜZEY SORUMLUSU ÖLDÜRÜLDÜ"Operasyonda çok sayıda sığınak, barınak ve deponun bulunduğu Nusaybin İlçesi Koruköy Mahallesi'nde çıkan çatışmalarda şu ana kadar üst düzey 4 bölücü terör örgütü mensubu silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Operasyonda 1 kahraman özel harekat mensubu personelimiz yaralanmıştır. Hukuki kurallar içerisinde sürdürülen bu faaliyetlerde devletimizin ve milletimizin birliğine ve huzuruna kasteden ve 5 aydır takip edilen bölücü terör örgütü mensuplarına karşı yürütülen bu faaliyette bölgede çok sayıda silah, roketatar, roket, mühimmat, füze, patlayıcı, patlayıcı düzenekleri, haberleşme ve elektronik cihazlar ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir."Valilik açıklamasında, sosyal medyada Koruköy ile ilgili yazılanlar ile ilgili ise, "Teröre karşı yürütülen mücadelede menfi algı oluşturmak maksadıyla, sosyal medya, bazı basın yayın organları, bazı kişiler ve sözde sivil toplum örgütlerince güvenlik güçlerimizi karalayıcı ve iftira niteliği taşıyan yayınların yapıldığı görülmektedir. Bölgedeki operasyonlar, hukuk devleti kuralları çerçevesinde yürütülmekte olup, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ön planda tutularak her türlü ihtiyaçları karşılanmaya devam edilmektedir" denildi.